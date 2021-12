L'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) avala administrar la dosi de reforç de la vacuna contra la covid-19 tres mesos després de la segona si és necessari per raons de salut pública. Això és el que ha assegurat el cap d'estratègia de vacunació de l'EMA, Marco Cavalieri, que ha dit que és "segur" i "efectiu" administrar-la tres mesos després. La recomanació anterior de l'EMA era que es fes sis mesos després de la segona dosi. D'altra banda, Cavalieri ha dit en una roda de premsa que el regulador europeu "possiblement" decidirà abans que acabi l'any sobre la vacuna de Novavax.

Pel que fa a la variant òmicron, el cap d'estratègia de vacunació de l'EMA ha afirmat que les dades preliminars mostren que les persones contagiades desenvolupen símptomes lleus, però ha remarcat que encara no hi ha prou dades ni sobre l'impacte d'aquesta variant ni sobre l'efectivitat de les vacunes contra l'òmicron. "Les companyies que produeixen les vacunes han d'entregar resultats de laboratori per determinar el nivell de neutralització de l'òmicron", ha dit Cavalieri, que ha insistit que l'EMA podria autoritzar un vaccí adaptat a aquesta variant, cosa que encara no se sap si serà necessari, en tres o quatre mesos.