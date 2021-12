Els joves de Nova Zelanda nascuts a partir del 2008 ja no podran consumir tabac legalment. El Govern de Nova Zelanda ha anunciat aquest dijous la seva intenció d'il·legalitzar el tabac mitjançant una proposta de llei que augmentarà progressivament l'edat permesa per a comprar cigarrets. Quan entri en vigor la llei, els menors de 14 anys "no podran comprar tabac mai més", segons ha informat la viceministra de Sanitat, Ayesha Verrall. Amb aquesta mesura l'executiu mostra així el seu objectiu d'aconseguir una "generació lliure de tabac" convertint en delicte vendre o subministrar tabac a noves generacions.

La llei s'emmarca dins d'un pla d'acció del Govern laborista de la primera ministra, Jacinda Ardern, que té com a mesures principals la limitació dels establiments on es pot vendre cigarrets o la reducció de la nicotina. El Govern començarà aquest mes la reforma legislativa perquè la nova llei entri en vigor el desembre de 2022, amb mesures que s'aplicaran de manera escalonada. A partir d'una certa data, s'anirà incrementant cada any l'edat en la qual es permet comprar cigarrets fins que sigui il·legal per a totes les edats.

Confusió pel nou reglament

L'aplicació progressiva de la llei ha creat confusió a Nova Zelanda sobre quina generació serà la primera a no poder comprar tabac legalment al llarg de tota la seva vida, encara que s'estima que oscil·li entre els nascuts en 2008 i 2013.

D'aprovar-se la llei, Nova Zelanda serà la segona nació a il·legalitzar la venda de tabac, per darrere de Bhutan que ho va fer l'any 2004. Un dels objectius concrets del pla d'acció és reduir el consum de tabac a Nova Zelanda a menys del 5% de la població total en 2025. Les autoritats han assenyalat en presentar el seu pla que tot i que s'ha produït una disminució del consum de tabac en els últims anys encara és molt alta entre l'ètnia originària Maori, un 28%, en comparació amb la població d'origen europeu, que aconsegueix un 20%.

El consum de tabac és major a més entre les rendes més baixes, tot i que les polítiques dels últims anys s'han basat en un increment del preu, que actualment ronda almenys els 30 dòlars neozelandesos (uns 20 dòlars o 18 euros) per paquet. Les xifres oficials assenyalen que el tabac és la causa de defunció de fins a 5.000 persones a l'any a Nova Zelanda, fet que representa el 15% de la mortalitat total.

"Si bé les taxes de tabaquisme van en la direcció correcta, hem de fer més per aconseguir el nostre objectiu. Si res canvia, passaran dècades fins que les taxes de tabaquisme dels maoris caiguin per sota del 5%, i aquest Govern no està disposat a deixar enrere a la gent", ha apuntat la ministra de Sanitat.