El Tribunal d’Apel·lació de Londres ha donat aquest divendres el vistiplau a l’extradició de Julian Assange als Estats Units, on volen jutjar-lo per 18 delictes d’espionatge i intrusió informàtica després de les revelacions del seu portal WikiLeaks. Aquests delictes poden comportar-li una condemna de fins a 175 anys de presó.

L’Administració del president nord-americà, Joe Biden, va reactivar el procés per extradir-lo arran que un tribunal britànic de primera instància rebutgés la petició per motius de salut i per considerar que existeix un risc de suïcidi.

El fundador de Wikileaks està empresonat al Regne Unit des de l’abril del 2019, quan va ser detingut a l’ambaixada de l’Equador a Londres, on feia anys que estava refugiat.