L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha alertat que la variant òmicron de la covid s'estén a un ritme "que no hem vist amb cap anterior", segons Tedros Adhanom, director general de l'ens. 77 països ja han notificat casos de la nova soca, però "la realitat és" que "probablement" és a la majoria de països. Adhanom ha instat a no menystenir la nova variant "fins i tot si causa una malaltia menys greu", perquè el gran nombre de casos pot "tornar a desbordar" els sistemes de salut "no preparats".

El directiu de l'OMS també ha instat a mantenir les mesures de prevenció, encapçalades per la vacuna, i en aquest sentit ha reclamat que s'incrementin els esforços d'iniciatives com Covax per fer arribar vaccins arreu del món.

Segons Adhanom, en les darreres deu setmanes la iniciativa Covax ha distribuït més vacunes que en els nou primers mesos de l'any. I la majoria de països les fan servir "tan aviat com les reben". Amb tot, alerta que els "guanys" obtinguts fins ara són "fràgils", i per això l'OMS segueix demanant a donants i fabricants que "posin COVAX i IVA en primer lloc".

Alhora ha advertit que "l'evidència" suggereix una disminució "petita" de l'eficàcia de les vacunes contra la covid-19 greu i la mort causada pel virus, així com en la prevenció de malalties o infeccions lleus.

També ha constatat que l'aparició de la variant òmicron ha fet que alguns països desenvolupin programes de reforç de vacunació per a la població adulta, però ha subratllat que no hi ha "proves" de l'eficàcia d'aquests reforços contra la nova soca."A l'OMS li preocupa que aquests programes repeteixin l'acumulació de vacunes que hem vist aquest any i agreugin la desigualtat", ha alertat Adhanom.

El director general de l'ens sanitari global ha admès que les dosis de reforç "podrien tenir un paper important" per a les persones que tenen un risc més alt de morir per malaltia greu, i per això ha subratllat que l'OMS no està en contra d'aquestes dosis, sinó "de les desigualtats".