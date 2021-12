Malta ha legalitzat la possessió i el cultiu limitat de cànnabis per a ús personal. El parlament maltès ha aprovat aquest dimarts per 36 vots a favor i 27 en contra una nova llei que legalitza la possessió de fins a set grams d'aquesta droga per a tots els majors de 18 anys, així com el cultiu domèstic d'un màxim de quatre plantes. Tot i això, fumar marihuana en públic continuarà prohibit.

Així, Malta es converteix així en el primer país de la Unió Europea que legalitza la possessió i el cultiu domèstic de cànnabis, si bé als Països Baixos, a la pràctica, hi ha una política de tolerància cap al consum personal. Luxemburg va anunciar a l'octubre plans similars als de Malta i la nova coalició de govern a Alemanya també s'ho planteja.

El govern maltès defensa que amb aquesta llei no vol promocionar el consum de cànnabis, sinó garantir que si qualsevol adult "per voluntat pròpia" en vol, tingui "una ruta segura i regularitzada" per obtenir-ne. Per això, la normativa també preveu la creació d'una nova autoritat que regularà les associacions que cultiven i distribueixen cànnabis.

A finals del 2020 l'Agència de les Nacions Unides pels narcòtics va eliminar el cànnabis i la resina del cànnabis de la llista de drogues més perilloses. Arran de la recomanació de l'Organització Mundial de la Salut, aquesta agència va suprimir el cànnabis de la categoria IV de la Convenció dels Narcòtics del 1961, on s'inclouen l'heroïna i diversos opiacis. Tot i això, el cànnabis continua a la categoria I, just per sota, que també inclou la cocaïna, la morfina o la metadona.

Com recull un informe de l'Observatori Europeu per a les Drogues i les Drogodependències (EMCDDA, per les seves sigles en anglès), hi ha un creixent debat social a Europa sobre les polítiques envers el cànnabis. Tot i això, aquesta agència de la UE constata les discrepàncies entre acadèmics i legisladors sobre la legalització del seu ús recreatiu.

Precursors als EUA

El 2012 els estats de Colorado i Washington als Estats Units, van legalitzar la possessió limitada de cànnabis per a ús recreatiu. L'any següent l'Uruguai va fer el mateix i des de llavors altres estats dels EUA també han legalitzat la marihuana.