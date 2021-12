Itàlia ha reintroduït l’obligació de presentar una prova negativa del coronavirus a tots els viatgers arribats de països de la Unió Europea (UE), segons una ordenança firmada aquest dimarts pel ministre de Sanitat, Roberto Speranza. La norma es mantindrà en vigor des del 16 de desembre fins al 31 de gener amb l’objectiu de protegir el Nadal i en un moment en què la pandèmia està a l’alça, amb 20.000 nous contagis cada dia.

Els no vacunats, a més del test, hauran de fer una quarantena de cinc dies, segons el document. Fins ara, per entrar a Itàlia des de la UE només exigien el certificat sanitari que demostra que s’està vacunat, que s’ha passat la malaltia o es té un test negatiu, però ara aquest últim requisit serà obligatori per a tots els viatgers.

La prova de la covid-19 era obligatòria per arribar a Itàlia des de la majoria de països extracomunitaris, com els Estats Units, l’Aràbia Saudita, el Japó, el Regne Unit, Xile, l’Uruguai, Israel i Corea del Sud, mentre que segueix prohibida l’entrada als que hagin estat en els últims 14 dies en vuit estats africans. Aquests estats són Sud-àfrica, Lesotho, Botswana, Zimbàbue, Malawi, Moçambic, Namíbia i Swazilàndia.

Itàlia mira així de contenir els contagis i les noves soques, que s’han disparat en les últimes setmanes. Segons dades del Ministeri de Sanitat, des d’ahir s’han confirmat 20.677 nous contagis, fet que eleva a 5.258.886 el nombre de les persones infectades des de l’origen de la pandèmia, el febrer del 2020.