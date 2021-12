La Reserva Federal dels Estats Units (Fed) ha anunciat aquest dimecres que augmenta de 15.000 a 30.000 milions de dòlars la reducció del seu programa de compra de bons al desembre i a 60.000 a partir de gener, que accelera la retirada de l’estímul monetari i obre la porta a una possible pujada de tipus d’interès en la primera meitat del 2022.

En el seu comunicat al terme de la seva reunió de dos dies, el banc central nord-americà va deixar de moment sense canvis els tipus d’interès en el rang d’entre el 0% i el 0,25%, malgrat que la inflació es va ubicar al novembre en una taxa interanual del 6,8%, la xifra més alta en gairebé 40 anys als Estats Units.

Amb aquesta decisió, presa de manera unànime, el volum de compres mensuals de bons, que durant la major part de la pandèmia va ser de 120.000 milions de dòlars, ja s’ha rebaixat fins als 75.000 milions. En paral·lel, la Fed va rebaixar les previsions de creixement econòmic als Estats Units al 5,5% aquest any, quatre dècimes menys que al setembre, mentre que va apujar les d’inflació al 5,3%, davant el 4,2% estimat prèviament.

Per al 2022, això no obstant, el banc central estima que la inflació als EUA es moderi al 2,6%, quatre dècimes menys del calculat al setembre, i pronostica que el creixement serà del 4%, dues dècimes més del previst llavors. El president de la Fed, Jerome Powell, té previst oferir en les pròximes hores una roda de premsa per comentar la decisió monetària.