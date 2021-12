L’Agència Europea de Medicaments (EMA) ha permès aquest dijous que els estats membres utilitzin la píndola contra la covid de Pfizer, abans d’aprovar-la formalment, una mesura d’emergència davant la nova onada de contagis.

El gegant farmacèutic va indicar aquesta setmana que la píndola, que redueix les hospitalitzacions i les morts de persones de risc en un 90%, hauria de resistir a la nova variant de la covid, òmicron.

«El fàrmac, que encara no està autoritzat a la UE, pot fer-se servir per tractar els adults amb covid que no requereixen oxigen suplementari i que tenen un risc més gran de desenvolupar una forma greu de la malaltia», ha afirmat l’EMA en un comunicat.

L’agència ha explicat que ha emès aquesta recomanació per donar suport a les autoritats nacionals que puguin decidir una utilització anticipada del medicament, per exemple davant una alça dels contagis i les morts per covid a la Unió Europea.

Com funciona la píndola?

Aquest tractament, denominat Paxlovid, és una combinació d’una nova molècula, el compost PF-07321332 i l’antiretroviral ritonavir, que s’utilitza contra el virus de la sida.

«Paxlovid hauria de ser administrada al més aviat possible després del diagnòstic de la covid en els cinc primers dies des de l’inici dels símptomes», ha indicat l’EMA que ha afegit que el tractament s’ha d’estendre durant cinc dies més.

Els efectes secundaris més corrents són pertorbacions en el gust, diarrea i vòmits. Aquest compost no ha de ser administrat a dones embarassades i la lactància ha de ser interrompuda, en cas d’utilitzar-lo.

L’EMA va llançar el 13 de desembre un examen accelerat d’una autorització de comercialització. I, l’agència sanitària ja ha emès una aprovació d’emergència similar per a la píndola rival, del laboratori Merck.