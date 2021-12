Diversos països europeus han incrementat les restriccions a pocs dies del Nadal per fer front a l'augment de contagis de covid-19 i la variant òmicron. Els Països Baixos són els que han anat més enllà amb les mesures amb el decret d'un confinament fins al 14 de gener. El govern neerlandès ha tancat cinemes, museus, teatres i sales de concert i la restauració només pot servir en exteriors o menjar, entre altres mesures.

L'executiu francès ha demanat cancel·lar els concerts i focs artificials la nit de Cap d'Any i ha restringit els viatges amb el Regne Unit a "motius urgents". A més, davant l'expansió de l'òmicron, alguns països de la Unió Europea, com Irlanda, Portugal, Grècia o Itàlia, han tornat a exigir proves negatives als vacunats.

La restauració ha tornat a ser un dels sectors més perjudicats per les restriccions. A Irlanda, bars i restaurants han de tancar a les 20 hores fins a finals de gener, mentre a Bèlgica han de fer-ho a les 23 hores. A Bèlgica també s'ha tornat al teletreball, igual que al Regne Unit, on també s'ha imposat l'ús de mascaretes en interiors i la presentació del certificat covid en alguns espais i esdeveniments multitudinaris.

A Dinamarca, teatres, cinemes, sales de concert i museus tancaran durant un mes, mentre a Polònia es tanquen les discoteques fins al 9 de gener i es redueix al 30% el límit de persones no vacunades a restaurants, cinemes, esglésies i instal·lacions esportives. A Alemanya, les persones no vacunades procedents de França i Dinamarca hauran de fer quarantena. En canvi, Àustria, que fa tres setmanes va endurir les restriccions, les ha aixecat ara per a vacunats i recuperats de la covid-19. Les restriccions es mantenen, però, per als no vacunats, que només poden anar a treballar, fer compres essencials i exercici.