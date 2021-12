Els Estats Units van tornar a incloure aquest dilluns Espanya en la seva llista de països als quals recomana no viatjar a causa d’un «alt risc» de contagi de covid-19.

Els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties (CDC, en anglès) dels EUA van actualitzar aquest dilluns aquest llistat i van incloure Espanya, al costat d’altres països com Finlàndia i el Líban.

A la seva web, els CDC consideren que, a causa de l’actual situació de la pandèmia a Espanya, fins i tot aquells viatgers que estan completament vacunats poden tenir risc de contraure i propagar la covid-19, així com les seves variants.

Per això, desaconsella viatjar a Espanya i recomana als que decideixin traslladar-se a aquest país que s’assegurin d’estar completament vacunats. Els CDC han establert un sistema de quatre nivells per informar els viatgers dels EUA i de la resta del món sobre els riscos de viatjar durant la pandèmia. Aquest sistema té quatre nivells, sent 1 el nivell inferior, en el qual hi ha un risc baix de contagi; seguit del 2 per a risc «moderat»; el 3 amb un nivell «alt» en el qual s’aconsella als viatgers estar totalment vacunats abans de traslladar-se a un altre país.

Finalment, el nivell 4 serveix per distingir on hi ha un «risc molt alt» de transmissió i directament desaconsella viatjar a aquestes destinacions. Aquests avisos només tenen un valor informatiu i no suposen noves restriccions ni tancament de fronteres.