La directora executiva de l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès), Emer Cooke, ha assegurat aquest dimarts que "encara no hi ha resposta" sobre si caldrà adaptar les vacunes contra la covid-19 a la variant òmicron. Amb tot, Cooke ha dit en una roda de premsa que el regulador europeu està "preparat" en cas calgui una adaptació. "La comunitat científica necessita veure més dades sobre l'impacte de la variant en l'efectivitat de les vacunes aprovades", ha afirmat la directora executiva de l'EMA. En tot cas, per Cooke, la potencial adaptació de les vacunes no hauria de tenir una composició gaire diferent a la dels actuals vaccins.

Pel que fa a la situació epidemiològica a Europa, Cooke ha assenyalat que és "extremadament preocupant", però ha remarcat que s'està en una "millor posició" que fa un any, moment en què el regulador europeu va donar llum verda a la primera vacuna contra la covid-19 a la Unió Europea.