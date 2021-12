Almenys 30.000 persones han estat evacuades de les seves llars a l'estat de Colorado als Estats Units a causa dels incendis forestals que tenen lloc a Boulder i que s'han intensificat en les últimes hores a conseqüència de les fortes ràfegues de vent.

Les autoritats han evacuat de les seves llars a més de 20.000 habitants de la ciutat de Louisville i al voltant de 13.000 residents de Superior, segons recull la cadena ABC News.

El governador de l'estat, Jared Polis ha declarat l'estat d'emergència, mentre el Servei Meteorològic Nacional (NWS, per les seves sigles en anglès) ha advertit d'una "situació de risc per a la vida" en les zones afectades. "S'han perdut 580 cases a Superior i els seus voltants, un centre comercial i un hotel també han estat devorats per les flames", ha detallat el cap de Policia del comtat, Joe Pelle, segons declaracions recollides per la cadena de televisió CNN.

🇺🇸| Un pasajero de una aerolínea a bordo de un vuelo desde Denver captura una vista aérea de los incendios forestales en el condado de Boulder, Colorado. pic.twitter.com/Yo4PIyHNnT — Alerta News 24 (@AlertaNews24) 31 de diciembre de 2021

Els vents "històrics" dels incendis forestals "han ferit a almenys a sis persones", ha agregat Pelle.

El Servei Meteorològic Nacional ha publicat a les xarxes socials que també s'han notificat incendis més petits en almenys altres dues àrees.

"M'agradaria emfatitzar que a causa de la magnitud d'aquest incendi, la intensitat del mateix i la seva presència en una zona tan poblada, no ens sorprendria que hi hagués ferits o víctimes mortals", ha alertat Pelle.