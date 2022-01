Boris Johnson protagonitza un nou escàndol per una altra festa il·legal celebrada durant el confinament a la seva residència oficial. El seu secretari privat, Martin Reynolds, va enviar el 20 de maig del 2020 una invitació per correu electrònic a més d’un centenar de persones per «aprofitar el bon temps» i prendre una copa, «guardant la distància social» al jardí del 10 de Downing Street. Als assistents, se'ls demanava que es portessin «la seva beguda».

Entorn de quaranta persones es van apuntar a la festa, entre les quals Johnson i la seva dona, Carrie. D’acord amb la cadena de televisió ITV, que va publicar la invitació, a banda de les begudes alcohòliques, es van servir aperitius propis d’un pícnic. En aquell moment a Anglaterra només estava permès reunir-se amb una única persona no convivent, a l’aire lliure i respectant una distància de dos metres. Era una situació dramàtica per al país, amb regles draconianes que imposaven un nombre limitat d’assistents a enterraments i casaments, els nens eren a casa i les escoles, tancades, només estava autoritzat sortir a comprar menjar, fàrmacs, o per fer una hora d’exercici al carrer o als parcs.

«Després del que ha sigut un període increïblement intens creiem que pot estar bé aprofitar el bon temps i prendre unes copes al jardí del núm. 10 aquesta nit guardant la distància social. Si us plau, vinguin a les 6 pm i portin la seva beguda!», deia el correu de Reynolds, màxim responsable de l’oficina privada de Johnson. De la festa no se’n sabia res fins que, el que va ser principal assessor del primer ministre Dominic Cummings la va esmentar divendres passat, indicant que havia advertit al seu dia Reynolds i altres responsables que la cita era il·legal.

«Molestos i enfadats»

Cinc dies abans, el 15 de maig, hi havia hagut un altre esdeveniment social similar, amb formatge i vi al mateix jardí de Downing Street. Johnson també hi era amb la seva dona i 17 empleats, com mostrava una foto publicada recentment pel diari ‘The Guardian’. Però si el pretext llavors és que es va tractar d’una simple copa improvisada durant una dura jornada de treball, en el nou cas aquestes excuses no valen. La invitació deixa clar que es va preparar amb temps el que va ser una reunió de pur entreteniment.

Johnson no ha volgut comentar la nova revelació, tanmateix tampoc ha negat que participés en l’últim d’una cadena d’escàndols en què està personalment involucrat, igual com els membres del seu equip i del Govern, incloses diverses festes de Nadal el 2020.

El Secretari d’Estat per a la Salut, Ed Argar, reconeixia dimarts l’enuig de la gent. «Comprenc que amb aquestes al·legacions la gent estigui molesta i enfadada», però Argar va demanar que no es «prejutgin» els fets fins que es completi la investigació independent, que Johnson ha encarregat a la funcionària Sue Gray. La Policia Metropolitana s’ha posat en contacte amb el Cabinet Office, el departament ministerial encarregat d’ajudar en les seves funcions el primer ministre.

Descrèdit i caiguda en els sondejos

El descrèdit de Johnson està passant factura als conservadors. «Totes aquestes acusacions estan tenint realment un impacte en la popularitat del Govern», assenyala Chris Curtis, cap de Política de la firma de sondejos Opinium Research. Curtis posa com a exemple una de les preguntes que van fer al desembre. «Creu que Boris Johnson està dient la veritat sobre el que està passant (amb les festes)?» Només el 12% va dir que se’l creia.

«És menys que la gent que creu l’arribada de l’home a la Lluna», assenyala Curtis. Un 65% dels consultats pensen que Downing Street s’ha saltat les normes de covid. Un 63% que Johnson no està dient la veritat. El lideratge dels conservadors als sondejos s’ha anat reduint des del juny de l’any passat, però les acusacions de saltar-se les normes han accelerat aquest declivi. Al desembre els laboristes els avantatjaven amb 5 punts a les enquestes. «L’últim dels nostres sondejos el 2021 mostrava les pitjors puntuacions per a Johnson, tan dolentes com les de (Theresa) May en les últimes setmanes en el càrrec», remarca Curtis.