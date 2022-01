Un empleat de la Reserva Natural de Rutland Water, a Anglaterra, va trobar per casualitat el fòssil d’un enorme ‘drac marí’ (ictiosaure), segons ha revelat aquest dilluns la cadena pública britànica BBC. Joe Davis ha explicat a aquest canal, que emetrà aquest dimarts un programa dedicat a la troballa.

La descoberta es va produir el febrer del 2021, quan Davis texercia el seu treball a la reserva. Un cop trobat el fòssil, l'empleat va trucar a l’ajuntament de la zona per explicar-los que havia descobert «un dinosaure». Finalment, el que havia vist no era un dinosaure, sinó les restes fossilitzades d’un enorme depredador marí, anomenat ictiosaure, de 10 metres de longitud, i l’exemplar més gran trobat fins ara al Regne Unit.

«Vaig mirar el que semblaven pedres o crestes al fang i vaig pensar que podria ser alguna cosa orgànica, una mica diferent. Després vaig veure una cosa que semblava una mandíbula», va explicar Davis a la BBC.

Espècie que va viure entre fa 250 i 90 milions d’anys

Després de la trucada de l’home a l’ajuntament, es va desplaçar a la zona un equip de paleontòlegs, que van concloure que el fòssil pertanyia a un ictiosaure, una espècie que pot créixer fins als 25 metres de llarg i que va viure entre fa 250 i 90 milions d’anys.

Dean Lomax, paleontòleg de la Universitat de Manchester, va catalogar la descoberta com «un dels grans descobriments en la història de la paleontologia britànica».

«Generalment pensem que els ictiosaures i altres rèptils marins es descobreixen per la costa juràssica a Dorset o la costa de Yorkshire, on molts queden exposats per l’erosió dels penya-segats. Aquí, en una ubicació interior, és molt poc habitual», va indicar l’expert a l’esmentat canal.

Aquesta reserva natural es troba a gairebé 50 quilòmetres de la costa, si bé fa 200 milions d’anys la zona estava coberta per aigua.