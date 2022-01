-El primer ministre britànic, Boris Johnson, s'ha disculpat aquest dimecres per haver participat el maig del 2020 en una festa al jardí del 10 de Downing Street. "Em vull disculpar", ha dit Johnson en un discurs a Westminster. "Sé la ràbia que els ciutadans senten cap a mi i el govern que lidero, quan pensen que al 10 de Downing Street la gent que va fer les normes no les va seguir com cal", ha afirmat.

El líder de l'oposició, el laborista Keir Starmer, ha exigit la dimissió de Johnson, i ha titllat de "ridícules" les "excuses" del primer ministre. Segons ha dit el propi Johnson, en aquell moment va pensar que la trobada era "un acte de feina" al jardí. "Vist amb perspectiva, hauria d'haver enviat tothom a dins i trobar una altra manera d'agrair-los la feina", ha dit el primer ministre britànic. Johnson ha assegurat que va ser a la trobada només durant 25 minuts. "El jardí és una extensió de l'oficina", ha afirmat, assenyalant que en ple confinament es feia servir d'espai de reunió perquè està ben ventilat. Johnson ha admès que milions de persones van fer "enormes sacrificis" durant aquella època en què al 10 de Downing Street es va organitzar la trobada. D'acord amb un correu electrònic filtrat a la premsa britànica, el secretari privat principal Martin Reynolds va convidar els empleats de l'oficina del primer ministre a una trobada social "amb distància" al jardí per aprofitar el bon temps i va dir-los que portessin "la seva pròpia beguda".