La NASA i totes les agències espacials i astronòmiques del món estan alertant que l'asteroide 2009 FJ1, el vuitè més perillós a la Llista de Risc d'Objectes Propers a la Terra de l'Agència Espacial Europea (ESA), podria impactar contra el planeta o passar molt a prop aquest 2022, el 6 de maig. La NASA ja va detectar aquest asteroide fa un any, el gener passat, tot i que llavors el va qualificar com el cinquè més perillós.

L'asteroide se situa entre els potencialment perillosos i, segons l'ESA, podria tenir una mida de 13 metres de diàmetre, que és el que fa la rosassa de la catedral de Mallorca, considerada la més gran del món de les catedrals gòtiques.

Observat el 2009

Aquest asteroide es va observar per primera vegada el 2009 i els investigadors van poder seguir-li la pista un total de 14 dies. És per això que tenim poca informació sobre ell. Es creu que pot fer 13 metres, però això és una estimació, així que en realitat podria arribar a mesurar fins a 20 metres de diàmetre.

Tenint en compte que el que va caure a la localitat russa de Chelyabinsk feia 15 metres de diàmetre i la major part es va desintegrar en entrar a l'atmosfera, és de suposar que, en el moment exacte en què l'asteroide 2009 FJ1 pugui impactar contra la Terra -les 9.13 (hora peninsular espanyola) del 6 de maig del 2022, segons l'ESA- també es desintegrarà, tot i que és possible que caiguin alguns fragments a terra, com va passar amb el de Chelyabinsk. Aquell bòlid va alliberar una energia total d'uns 300 quilotons de TNT (la bomba d'Hiroshima va ser de 15 kTons).

Trajectòria en estudi

Tot i això, les probabilitats d'impacte són baixes, malgrat que l'asteroide s'hagi qualificat com a "potencialment perillós". I estan basades en càlculs de fa més d'una dotzena d'anys perquè des del 2009 no s'ha tornat a veure passar l'asteroide 2009 FJ1. Finalment, els experts assenyalen que els meteorits perillosos són molt més grans i que hi ha centres especialitzats -els NEOS, centres d'estudis d'objectes propers a la Terra de la Nasa- que estudien la trajectòria dels asteroides i, en cas que fos a impactar contra el planeta, se sabria amb temps suficient per aclarir el lloc.

I sempre ens quedarà la missió DART de la NASA, que es va posar en marxa fa menys de dos mesos i serveix per desviar la trajectòria dels asteroides en cas que suposin un risc real per al planeta.