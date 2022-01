La Magawa, una rata condecorada per detectar mines antipersones a Cambodja, va morir aquest cap de setmana passat als 8 anys, segons l’oenagé belga Apopo. Aquest petit animaló es va jubilar el juny passat després de cinc anys de feina en què el seu olfacte va permetre trobar més de 100 mines i bombes sense esclatar al segon país més afectat per aquest tipus d’armes després de l’Afganistan.

«La Magawa tenia bona salut i passava la major part del temps jugant amb el seu habitual entusiasme, però en acostar-se el cap de setmana semblava més lenta i dormia més, i va mostrar menys interès pel menjar en els seus últims dies», va apuntar aquest dimarts en un comunicat l’oenagé encarregada del seu ensinistrament i cura

En el seu temps de servei, la Magawa va netejar d’explosius una superfície de 225.000 metres quadrats en zones de Cambodja afectades per les bombes i mines abandonades, acció que va ajudar els veïns a recuperar les seves activitats sense por de morir o ser amputats.

El treball d’aquesta rata gegant africana, nascuda a Tanzània el 2013, va ser reconegut el setembre del 2020 per l’organització PDSA (sigles de People’s Dispensary for Sick Animals), que premia els animals per la seva valentia i devoció, amb una medalla daurada.

Aquest reconeixement la va convertir en la primera rata que rep un guardó en els 77 anys d’història de la PDSA i va passar a engruixir una llista on ja hi ha molts gossos, alguns cavalls, coloms i un gat.

Tres milions de mines

Apopo ensinistra les rates per detectar els components químics dels explosius i ignorar els trossos de metall abandonats per trobar els artefactes sense explotar molt més ràpid.

Cambodja és el segon país més afectat per les mines terrestres al món després de l’Afganistan, i es creu que se’n van col·locar fins a 6 milions durant els conflictes armats que van assolar el país entre 1975 i 1998, 3 milions de les quals encara no han sigut localitzades.

Es calcula que les mines antipersones han causat al voltant de 64.000 víctimes a Cambodja, que té el número d’amputats més alt per aquesta causa per càpita del món: més de 40.000 persones en una població de 16 milions d’habitants.