El líder de la formació ultradretana estatunidenca Oath Keepers va ser detingut ahir després que se li imputés un càrrec de conspirar per a la sedició per haver participat en l’assalt al Capitoli del 6 de gener de 2021. En un comunicat, el Departament de Justícia dels EUA va indicar que Elmer Stewart Rhodes III, de 56 anys i originari de Granbury (Texas), és considerat el fundador i líder de l’organització. Aquesta és la primera vegada que s’acusa formalment Rhodes davant la Justícia pels successos del 6 de gener, més d’un any després que tinguessin lloc els fets. Els Oath Keepers són una organització vinculada a les milícies ciutadanes i que centra les seves tasques de reclutament en exmilitars, policies i personal de primers auxilis.