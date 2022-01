Un destacat notari jueu d'Amsterdam, Arnold van den Bergh, va ser qui hauria revelat la ubicació de l'Annex Secret, l'amagatall de l'edifici on s'amagava Anne Frank i la seva família. La confessió de l'home s'emmarcaria en un pacte amb els nazis a canvi de garantir la seguretat de la seva pròpia família.

Un equip d'investigadors internacionals, entre ells un agent jubilat de l'FBI, Vince Pankoke, ha passat sis anys intentant resoldre el cas obert més antic de la història: qui va trair Anne Frank el 1944 revelant a la Gestapo on era el seu refugi a Amsterdam, ara reconvertit en museu.

En els resultats de la investigació, publicats aquest dilluns, 77 anys després del que va passar, els experts conclouen que el notari hauria traït la família Frank “en defensa pròpia”, una teoria que el propi pare de la jove, Otto Frank, va assumir com a vàlida però que no va voler fer pública per temor a l'antisemitisme de la postguerra, segons l'equip d'investigadors. El treball encara no ha estat revisat per experts independents.

Pankoke i la resta d'experts van revisar un gran nombre d'arxius, registres perduts i informació de testimonis morts, i “ja que no hi ha proves d'ADN o imatges de vídeo en un cas tan antic, sempre s'haurà de confiar en l'evidència circumstancial”, assenyalen, tot i que afegeixen que la seva teoria "té una probabilitat de menys el 85%”, segons ha defensat l'exagent a la televisió pública dels Països Baixos.

La teoria es basa en la còpia d'una nota anònima que va ser lliurada a Otto Frank després de la Segona Guerra Mundial, i que els investigadors van localitzar entre els arxius d'un oficial de policia.

El Consell Jueu havia elaborat llistes d'adreces d'amagatalls amb la intenció de demostrar als alemanys que estava cooperant, i com a membre d'aquest organisme, Van den Bergh podia haver obtingut aquest arxiu d'adreces que després va utilitzar per intentar protegir la família.

L'estudi afirma que, com a membre d'aquest Consell prominent, Van den Bergh va fer tot el possible fins que va aconseguir un indult temporal per evitar ser deportat.

La direcció de l'amagatall va arribar a les mans d'un oficial alemany de les SS, que va encarregar als seus homes dirigir-se el 4 d'agost del 1944 a arrestar la família d'Anne Frank, però els investigadors admeten que encara falten proves concloents sobre com el notari va filtrar la direcció i qui va escriure la nota anònim que va convèncer Otto Frank sobre aquesta teoria.

S'ha utilitzat intel·ligència artificial per buscar dades rellevants entre 66 gigabytes d'informació, a la recerca, per exemple, de connexions entre les batudes en altres amagatalls, eliminant la teoria que el descobriment fos coincidència, i per traçar un mapa dels residents de l'Annex Secret o La Casa del darrere, que la jove Ana Frank va descriure al seu famós diari.