La democratacristiana maltesa Roberta Metsola és la nova presidenta del Parlament Europeu. La candidata del Partit Popular Europeu ha guanyat en primera volta amb 458 vots a favor dels 616 vots vàlids registrats. Els socialdemòcrates i liberals van acordar amb els populars donar suport a Metsola, que presidirà la cambra els pròxims dos anys i mig.

Els conservadors també han votat per ella, ja que van retirar el seu candidat. És la tercera dona en la història que ocupa el càrrec i la més jove en dirigir l'única institució de la Unió Europea escollida directament pels ciutadans. "Sempre representaré les opinions d'aquesta cambra a tot arreu", ha assegurat Metsola en el discurs de presentació de la candidatura.

Després que el polonès Kosma Złotowski (Conservadors i Reformistes Europeus) hagi retirat la seva candidatura, la maltesa només tenia com a rivals la sueca Alice Bah Kuhnke (Verds/ALE) i l'espanyola Sira Rego (Esquerra Unitària Europea).

El perfil de la nova presidenta

Roberta Metsola, de 43 anys i membre del Partit Nacionalista de Malta, és advocada de professió i està especialitzada en afers europeus. Va assessorar l'Alta Representant de la UE Catherine Ashton (2012 i 2013) i el 2014 va entrar al Par-lament Europeu, on ha destacat en afers migratoris. Era la presidenta interina de la cambra des de la mort del president David Sassoli la setmana passada.

Metsola promet ser una presidenta que "escolta, construeix ponts" i busca "consensos" en una cambra que, segons ella, cal "modernitzar" per fer-la "més efectiva i eficient". La maltesa reivindica el paper del parlament per avançar en l'agenda verda o la justícia social.

Drets reproductius

La seva candidatura havia generat polèmica entre alguns sectors de la cambra que la critiquen per oposar-se a l'avortament. Abans de la votació, Metsola ha assegurat que liderarà "la lluita per la igualtat" al capdavant de la institució. "La lluita per la igualtat real ha d'anar més enllà de la imatge", ha dit.

La candidata democratacristiana s'ha compromès amb "els drets de les dones" i ha assegurat que defensarà la posició del Parlament Europeu més enllà de les seves conviccions personals. "Sempre representaré les opinions d'aquesta cambra a tot arreu", ha remarcat.

Dues dones dirigents a la UE

Amb la presidència de Metsola, hi haurà tres dones al capdavant de les institucions de la UE. L’alemanya Úrsula Von der Leyen és la presidenta de la Comissió Europea i la francesa Christine Lagarde dirigeix el Banc Central Europeu.