El tenista serbi Novak Djokovic té una participació del 80% en la firma de biotecnològica danesa QuantBioRes, que té per objectiu desenvolupar un tractament mèdic per contrarestar la covid-19, segons ha explicat dimecres a Reuters el director executiu de la companyia.

Ivan Loncarevic, que també es considera empresari, va dir que la inversió es va realitzar el juny del 2020, però es va negar a dir la quantitat.

QuantBioRes té al voltant d’11 investigadors treballant a Dinamarca, Austràlia i Eslovènia, segons Loncarevic, que ha emfatitzat que estan treballant en un tractament, no en una vacuna.

La companyia està desenvolupant un pèptid (un compost format per un nombre reduït d’aminoàcids que impedeix que el coronavirus infecti la cèl·lula humana i espera llançar assajos clínics a la Gran Bretanya aquest estiu, segons ha afegit.

Polèmica per no estar vacunat

El número u del tennis ha sigut notícia aquesta setmana per la seva deportació d’Austràlia diumenge passat, on es va desplaçar per disputar l’Open, la primera cita del Grand Slam, al no estar vacunat contra el coronavirus. Els advocats del número 1 mundial van plantejar una batalla legal que va acabar, després d’11 dies, amb la sentència en contra dels seus interessos en el Tribunal Federal.