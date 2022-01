El Parlament d'Àustria ha aprovat una llei que obliga als majors de 18 anys residents al país a vacunar-se contra la covid-19 i imposa multes de fins a 3.600 euros (4.085 dòlars) per ignorar la norma, que compta amb ampli suport polític, però que ha provocat gran polarització al carrer.

La llei, la primera d'aquest tipus en un país membre de la UE, va ser recolzada per 137 dels 170 diputats que van participar en la votació en el Parlament (de 183 escons), on només el partit ultranacionalista i antivacunes FPÖ es va oposar en bloc. Mentre els diputats aprovaven la norma, centenars de persones es manifestaven al centre de Viena contra la vacuna obligatòria, vigilats per un fort dispositiu policial que va bloquejar els accessos a la zona del Hofburg, l'antic palau imperial que acull la seu del Govern i del Parlament.

El FPÖ, que té una intenció de vot del 20%, porta setmanes convocant manifestacions contra les mesures per a contenir la pandèmia, i diumenge passat va reunir 30.000 manifestants a Viena.

De l'obligatorietat de vacunar-se, que entrarà en vigor al febrer, queden exempts els següents col·lectius: dones embarassades, persones per a les quals la vacuna suposi un risc i els qui s'hagin recuperat de la malaltia en els últims 180 dies.

El text legal deixa clar que la vacuna no pot "imposar-se mitjançant l'ús de la força" i els càstigs a les multes econòmiques, que oscil·len entre els 600 i els 3.600 euros. L'import de les sancions anirà destinat a finançar els hospitals públics.

El Govern de coalició que formen el conservador Partit Popular (OEVP) i l'ecologista Els Verds va argumentar el novembre passat que es va veure obligat a prendre aquesta decisió davant la incapacitat de convèncer a suficients ciutadans de la necessitat de vacunar-se. Des de llavors, la taxa de vacunació ha passat del 65 a l'actual 71% de la població.

L'Executiu ha aconseguit vèncer les reticències inicials de l'oposició socialdemòcrata i liberal, els diputats de la qual van votar avui a favor de la llei. En el procés de redacció de la llei es van modificar punts importants, com el que va elevar de 14 a 18 anys l'edat obligatòria de vacunació. Segons les últimes enquestes, només el 45% de la població secunda que la llei entri en vigor al febrer, mentre que un altre 17% prefereix retardar la seva aplicació i un altre 34% s'oposa totalment a la norma.