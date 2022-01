Els Estats Units i Rússia han acordat aquest divendres mantenir oberta la via del diàleg, tot i que els temors d'una invasió a Ucraïna s'han accelerat en els últims dies. El secretari d'estat dels EUA, Anthony Blinken, i el ministre d'Afers Exteriors rus, Sergei Lavrov, s'han reunit a Ginebra aquest matí per abordar el conflicte sense trobar solucions de consens. Tanmateix, s'han instat a continuar les converses la setmana que ve. Blinken ha anunciat que presentaran una proposta per escrit amb les "preocupacions i idees" de Washington per evitar una guerra a Europa.

"No esperàvem cap resultat avui, però ara estem en un camí clar en termes d'entendre les preocupacions mútues", ha assegurat Blinken. En canvi, Lavrov no té clar que les converses estiguin encarrilades: "Ho sabrem quan tinguem una resposta per escrit dels nord-americans sobre tots els punts de les nostres propostes". Des del desembre, Rússia té desplegades unes 100.000 tropes a la seva frontera amb Ucraïna, prop de la zona controlada pels rebels prorussos del Donbas. Kíev tem que el Kremlin torni a ordenar una invasió com la del 2014 a Crimea. Fa setmanes que Washington i Moscou negocien diplomàticament una sortida a la reactivació d'aquest conflicte, però els russos no estan satisfets amb les opcions que s'han posat sobre la taula. Què demana Putin? El Kremlin demana als Estats Units i els seus aliats de l'OTAN que aturin totes les seves activitats militars a Europa de l'Est i l'Àsia Central, dues zones que veu "d'interès vital". La proposta russa planteja que l'OTAN garanteixi la fi de l'expansió cap a l'est i la fi de la cooperació militar amb les exrepúbliques soviètiques. En particular, demanen que es veti l'entrada d'Ucraïna a l'aliança atlàntica. L'OTAN es nega per complet a discutir sobre el seu dret a admetre nous membres i acusa Putin de voler "reintroduir la mentalitat de les esferes d'interès". Tanmateix, l'aliança militar atlàntica va oferir a Moscou negociar la presència de míssils a Europa.