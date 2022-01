L’escàndol que no cessa. El primer ministre del Regne Unit, Boris Johnson, va celebrar una festa d’aniversari «sorpresa» durant el primer confinament imposat per la covid-19 el 2020, l’última d’una sèrie de revelacions sobre presumptes celebracions en els pitjors moments de la pandèmia al país europeu. Segons ha publicat ITV News, la dona de Johnson, Carrie, va col·laborar per organitzar una festa d’aniversari sorpresa per al ‘premier’ el 19 de juny del 2020, quan al Regne Unit estaven prohibides les reunions socials en interiors.

El mitjà ha destapat que a l’esdeveniment, que va tenir lloc a Downing Street després que el mandatari tornés d’una visita oficial a una escola a Hertfordshire, presumptament hi van acudir una trentena de persones. Nou dies abans de la suposada festa, el 10 de juny, Johnson va demanar a la ciutadania «continuar respectant les regles dissenyades» per mantenir les persones «sanes i estàlvies». Precisament aquest dilluns, l’exassessor de Johnson Dominic Cummings ha advertit que es faran públiques més històries sobre el ‘premier’, acorralat per les crítiques per les festes a Downing Street. Johnson, que s’aferra al seu càrrec de moment, ja va demanar als parlamentaris i als seus col·legues de partit esperar a les conclusions de la investigació.