La Unió Europea i els Estats Units treballen conjuntament per garantir el subministrament "continuat" i "suficient" de gas natural a Europa en plena crisi amb Rússia. En un comunicat conjunt, ambdues parts apunten que estan explorant com assegurar el subministrament energètic a través de "diverses fonts" per poder respondre a possibles "xocs" derivats d'una escalada del conflicte entre Ucraïna i Rússia. "Estem compromesos a intensificar la cooperació energètica", han apuntat en un text en què asseguren estar estudiant opcions perquè el continent europeu pugui tenir un "subministrament energètic fiable i assequible".

Amb Rússia com el principal subministrador de gas natural a la Unió Europea, el club comunitari i els Estats Units fan una crida als grans productors d'energia a "sumar-se per garantir que els mercats d'energia globals són estables i amb prou subministrament". Espanya depèn d'Algèria La dependència energètica és una de les principals armes de Rússia contra la Unió Europea. El 41% del gas que es consumeix al club comunitari ve d'aquest país. El problema és encara major en el cas de països com la República Txeca, Letònia, Hongria, Alemanya o Itàlia, entre d'altres, on la xifra de consum de gas rus és encara més elevada. En canvi, Espanya depèn més del gas que arriba d'Algèria i només el 10,42% del consumit el 2020 venia de Rússia. Els Estats Units, però, són els principals subministradors de gas natural liquat a la Unió Europea i en la declaració conjunta apunten que pot ser una solució "a curt termini per reforçar la seguretat del subministrament" energètic. Així, ambdues parts es comprometen a col·laborar amb els estats i els proveïdors de gas natural liquat per crear plans de contingència en cas d'emergència. L'aliança de la Unió Europea i els Estats Units per garantir el subministrament de gas arriba després de diverses converses tant dels líders comunitaris com estatunidencs amb diferents proveïdors energètics, com Qatar. "El treball ja ha començat", diuen els Estats Units i la Unió Europea, que abordaran de nou la qüestió en una reunió Estats Units-Unió Europea sobre energia el 7 de febrer.