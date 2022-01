La directora de Salut Pública de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), la doctora María Neira, ha demanat "refrenar l'entusiasme i l'eufòria" a l'hora de pensar a retirar les mascaretes dels espais interiors, després que alguns experts ho hagin apuntat com a possibilitat per a finals de l'hivern. Neira ha advertit a Catalunya Ràdio que la pandèmia ha ensenyat que posar dates és "complicat" i que les setmanes actuals són "crítiques", si bé esperen "bones notícies" després.

La directora de Salut Pública de l'OMS confia que la situació serà "molt més positiva" a la primavera i creu que el 2022 se superarà la "fase aguda de l'emergència" per entrar en una "de control" i que la covid-19 "es podrà gestionar d'una altra manera".

Sense pressa

Neira s'ha mostrat prudent quan li han demanat sobre la possibilitat d'eliminar les mascaretes dels espais interiors per evitar contagis de la covid-19 en les pròximes setmanes. "Esperem que pugui ser com abans millor", ha resolt.

La directora de Salut Pública ha assenyalat que confien en una situació "molt més positiva" a la primavera tenint en compte una "certa estacionalitat", la "immunitat natural" que tenen moltes persones i l'"altíssima" vacunació, tot i que ha recordat que no és en l'àmbit global.

Neira creu que el 2022 es podrà entrar en una fase de control de la covid-19, amb un sistema de vigilància epidemiològica i mesures de tractament i atenció "diferents" a les dels darrers dos anys. En aquesta previsió, s'emmarquen els plans del Departament de Salut anunciats pel conseller Josep Maria Argimon sobre canviar la gestió de la pandèmia a partir de la primavera si els casos continuen sent lleus.

La representant de l'OMS prefereix no parlar de 'gripalització', sinó d'una "fase d'adaptació per conviure amb un virus que es pot tornar epidèmic, però que no causarà el mateix impacte greu que ha tingut fins ara". La doctora Neira assenyala que tenen més recursos per gestionar la covid i creu que no "generarà aquesta severitat en la presentació clínica" i no requerirà "una quarantena o mesures extraordinàries". "Com a societat, podrem gestionar-lo d'una altra manera", augura.