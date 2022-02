Un comitè penitenciari israelià ha concedit aquest dimarts la llibertat condicional a la cooperant espanyola resident a Palestina Juana Ruiz, empresonada des de fa gairebé 10 mesos. La decisió encara no és ferma, a l'espera de si la fiscalia presenta un recurs, de manera que Ruiz segueix entre reixes.

Ruiz viu a Palestina des de fa més de 35 anys, i treballa com a coordinadora de projectes de l'organització sanitària palestina Health Work Committees. Va ser detinguda a l'abril a casa seva, a Beit Sahur, prop de Betlem. Ruiz va ser condemnada a 13 mesos de presó per recaptar fons per una ONG que Israel considera il·legal.

La plataforma de suport a Ruiz a les xarxes socials ha celebrat la decisió del comitè penitenciari en un missatge a Twitter on apunten que la cooperat serà alliberada "en uns dies" després de passar-ne 295 entre reixes.

Ruiz, de 63 anys, ha queda lliure després d’acceptar un acord de culpabilitat per rebaixar la pena. L’acusada ha admès «només un càrrec i que sospitava que l’organització per a la qual treballava estava connectada amb el Front Popular d’Alliberament de Palestina (FPLP)» segons el seu advocat, Avigdor Feldman. «Sempre havia pensat que treballava per a una organització legal. Sento molt si m’he equivocat en alguna cosa, espero que tinguin en compte que no he intentat fer mal», va declarar al judici.