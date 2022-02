Itàlia comença a sancionar aquest dimarts als no vacunats, segons ha avançat 'El Periódico'. La mesura, que va ser aprovada al gener i que segons una estimació pot afectar un milió i mig de persones, serà aplicada de forma aleatòria, cosa que significa que les multes es faran per mostreig i procediran de la Hisenda italiana partint d’indicacions rebudes del ministeri de Salut italià.

De la sanció, que ascendeix a 100 euros, en queden exclosos aquells que poden provar que no s’han vacunat per motius de salut o gaudeixen d’un altre tipus d'exempció.

S’hi afegiran, a partir del 15 de febrer, també sancions pecuniàries de fins a 1.500 euros per a aquells treballadors que es presenten a treballar sense l’anomenat ‘passaport covid reforçat’, que només es es pot obtenir si un està vacunat amb almenys dues dosis o ha passat per la malaltia, i no a través d’un test covid.

La vacuna contra la covid-19 també serà obligatòria, per a totes les franges d’edat, en cas de ser personal universitari o escolar. Al contrari, aquells que ja tenen la tercera dosi tindran accés a un ‘passaport covid reforçat’ sense caducitat, i els que tenen dues dosis, amb un de fins a sis mesos de validesa.

Així, sempre a partir de dimarts, aquesta certificació serà obligatòria per entrar en oficines públiques com correus, als bancs i, fins i tot, a les llibreries, si bé els propietaris o gestors d’aquests llocs no tenen l’obligatorietat de controlar el document. En canvi, supermercats, farmàcies, gasolineres, botigues per a animals, i centre optomètrics, entre d’altres, queden exclosos de la mesura.

Viatgers de la UE

A partir d'avui es permet l’ingrés de ciutadans procedents d’altres països de la Unió Europea (UE) exclusivament amb el passaport covid, i no amb l’afegit d’un test d’antígens o PCR com va ocórrer des de mitjans de desembre fins aquest dilluns.

A més d’això, també s’han obert nous ‘corredors turístics’, que permeten que viatgers que arriben de destinacions extraeuropees puguin viatjar amb més facilitat, entre els quals hi ha Cuba, Turquia, Singapur, Tailàndia, Seychelles, Mauricio, Maldives, i República Dominicana.