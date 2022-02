Phil, la marmota «meteoròloga» més famosa del món, ha sortit del seu cau aquest matí a Punxsutawney (Pennsilvània, EUA) i ha vist la seva ombra, fet que segons la tradició indica que l’hivern es prolongarà durant sis setmanes més. L’última vegada que la marmota va predir una primavera primerenca va ser el 2020.

La celebració del «Día de la Marmota» cada 2 de febrer a Gobbler’s Know, un turó als afores de Punxsutawney, es remunta a 1887. Aquesta festa anual té els seus orígens en el folklore alemany que utilitzava un rosegador per predir el curs de les estacions segons el seu comportament del qual indica. Els registres es remunten a finals del segle XIX i mostren més de cent pronòstics d’hivern prolongat.

La sortida a la superfície de l’animal (‘Marmota monax’) ha estat envoltada d'actes festius tradicionals, que l’any passat no es van oganitzar per culpa de la pandèmia.

En un matí amb boirina i a l’espera de l'arribada d'una forta tempesta hivernal a gran part dels Estats Units, els mestres de cerimònies, amb els seus tradicionals barrets de copa negres, han tret el rosegador de la seva gàbia i l'han aixecat a l’aire abans d’anunciar el seu pronòstic.

Després de veure's el moviment de Phil i el pronòstic, el públic va corejar «sis setmanes més».

Més de 20 estats, des de les Montanyes Rocoses a Nova Anglaterra i pel sud fins a Texas, estan avui sota alerta de tempesta hivernal segons els pronòstics del Servei Meteorològic Nacional (NWS).

La marmota ha augurat sis setmanes més d’hivern en 103 dels 124 anys dels quals es té registre (es van perdre els documents de tota una dècada). Destaca el 2019, quan Phil va predir una primavera primerenca, però les temperatures el febrer i el març van estar per sota de la mitjana als EUA continentals, segons les dades d’NWS.

La pel·lícula ‘Groundhog Day’ («Dia de la Marmota», 1993), protagonitzada per Bill Murray, va donar fama mundial a la festa de Punxsutawney i a la marmota Phil. Tanmateix, aquesta no és l’única marmota meteoròloga. Altres llocs d’Amèrica del Nord tenen la seva pròpia, com General Beau Lee (Atlanta), Wiarton Willie (Ontario, Canadà), Sir Walter Wally (Raleigh, Carolina del Nord), Jimmy (Wisconsin), Chuck (Nova York), Birmingham Bill (Birmingham, Alabama) i Potomac Phil, una marmota dissecada, a Washington DC.

Al segle V, els celtes creien que els animals tenien certs poders sobrenaturals entre l’equinocci d’hivern i el solstici de primavera, 40 dies després de Nadal i 40 dies abans de Pasqua.

Al calendari litúrgic cristià, el 2 de febrer és la Festa de la Candelera o de la llum. Nombrosos refranys europeus parlen que, si en aquesta data hi ha un dia assolellat, s’ha d’esperar un llarg hivern.