Un home ha interromput avui a crits l'Audiència General que estava celebrant el papa a l'aula Pau VI i ha hagut de ser acompanyat fora pels agents de la Gendarmeria vaticana, mentre que Francesc ha demanat resar per ell "perquè estava patint".

Durant la tradicional audiència dels dimecres, a la qual hi han assistit milers de persones, un home d'entre 40 i 50 anys ha començat a cridar en anglès interrompent al papa, que estava llegint la seva catequesi.Segons alguns dels presents, l'home visiblement alterat cridava contra l'ús de les mascaretes a l'Església i contra el pontífex, encara que no s'ha sentit perfectament, però sí que s'ha apreciat com es treia la protecció facial davant dels presents.

Finalment, ha estat acompanyat fora de la sala sense mostrar resistència per membres de la Gendarmeria vaticana. El papa ha demanat llavors "resar per aquest germà que pateix". "Crida perquè pateix", ha afegit i ha demanat als fidels presents resar per ell un "Ave Maria".