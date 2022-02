La Comissió Europea ha proposat aquest dijous ampliar el passaport covid un any més, fins al juny del 2023. L'executiu comunitari planteja estendre la regulació, diu, perquè el virus "continua sent prevalent a Europa" i "en aquest moment no és possible determinar l'impacte d'un possible increment d'infeccions la segona part del 2022 o el sorgiment de noves variants". A banda de l'ampliació, la proposta de Brussel·les planteja modificacions com que els tests d'antígens de laboratori siguin vàlids per tenir el certificat. "L'objectiu és ampliar l'abast dels tipus de test de diagnòstic en un moment en què aquestes proves tenen una alta demanda", diu l'executiu comunitari per justificar l'aval als tests d'antígens.

Entre les modificacions que planteja la Comissió Europea també hi ha que els certificats de vacunació incloguin el nombre total de dosis administrades a qualsevol estat membre i no només a l'estat que emet el certificat. També planteja que les persones que han participat en assajos clínics de les vacunes també puguin accedir-hi. Ara, la proposta de la Comissió Europea ha de ser adoptada per l'Eurocambra i el Consell.