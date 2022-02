Carrera contrarellotge per rescatar en Rayan, un nen de 5 anys que va caure en un pou de 32 metres de profunditat en una localitat del nord del Marroc i que, segons mostren les càmeres introduïdes a la cavitat, seguiria encara amb vida. Tres màquines treballen per accedir al lloc on es troba el nen.

El succés va tenir lloc dimarts a la localitat d’Ighran, 70 quilòmetres a l’est de Chaouen, quan el nen va caure al forat que es troba en una cavitat pròxima a l'habitatge familiar, que tenia aigua però ara està sec i és molt estret. Les tasques han continuat tota la nit i durant aquest dijous al matí, sense que de moment s’hagi pogut accedir a la ubicació on es troba l'infant.

En vídeos del rescat difosos pel diari digital ‘Le360’ es pot veure militars, policies i efectius de protecció civil, així com nombrosos veïns, al costat del lloc on les màquines excavadores fan el seu treball per intentar arribar al petit.

Fonts de les autoritats locals han dit a EFE que aquest matí s’ha excavat a més de 19 metres de profunditat en unes tasques en què participen efectius de la Protecció Civil, Forces Auxiliars, Gendarmeria Reial, amb la supervisió de les autoritats locals. Les mateixes fonts van afegir que les autoritats han mobilitzat cinc maquinàries que estan excavant de forma paral·lela al pou per arribar a la seva profunditat i, des d’allà, accedir al seu fons per rescatar el petit Rayan, que fa més de 40 hores que es troba atrapat. Els efectius també han introduït oxigen i aigua amb sucre a través d’un tub al lloc on el nen està encallat per mantenir-lo amb vida.

Testimonis presents al lloc, ubicat al costat de la casa de la família, han indicat aquest matí a EFE que «el nen continua viu».Un voluntari va intentar ahir a la nit baixar al pou sostingut per una corda però es va encallar a mig camí, ja que es tracta d’una cavitat molt estreta que acollia aigua però que ara està seca.

Aquest succés està aixecant molta expectació al Marroc, on les xarxes socials s’han omplert de fotos, missatges de solidaritat i ‘hashtags’ de «Salveu el Rayan». Els seus pares han estat tota la nit al lloc esperant notícies del seu fill i desenes de veïns també hi han anat, segons es pot observar als vídeos en directe des del lloc dels fets.

🚨 Les éléments de la protection civile, à Douar Ighrane près de Chefchaouen, sont à l’œuvre depuis plusieurs heures afin d’extirper le jeune Rayan, 5 ans, tombé dans un puit profond de plusieurs mètres. pic.twitter.com/t7qqw2YH7v — Le360 (@Le360fr) 3 de febrero de 2022

اللهم احفظه بما تحفظ به الذكر الحكيم ورُدّه سالما إلى أهله.. اللهم إن قلوبا خاشعة تدعو لك، فلا تردها خائبة يا ذا الجلال والإكرام — Le360 (@Le360fr) 3 de febrero de 2022

El succés recorda el cas del Julen, el nen de 2 anys que va morir després de caure en un pou de Totalán (Màlaga) el 13 de gener del 2019.