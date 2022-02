El Govern suec ha anunciat avui que el pròxim 9 de febrer eliminarà totes les restriccions vigents per la pandèmia de coronavirus a causa de l’alt percentatge de població vacunada i a la menor perillositat de la variant òmicron.

Suècia s’uneix així a altres països nòrdics com Dinamarca, que les va eliminar fa dos dies, i Finlàndia, que ho farà al llarg d’aquest mes, mentre que Noruega ha suprimit la majoria de restriccions.

«Comença a ser hora d’obrir Suècia de nou. El contagi continuarà sent alt durant un temps, però les pitjors conseqüències han quedat enrere», va dir en roda de premsa la primera ministra, Magdalena Andersson.

Quan va prolongar les restriccions a finals de gener, Andersson ja havia apuntat el 9 de febrer com a possible data per a la seva eliminació definitiva.

Igual com a Dinamarca, la covid-19 deixarà de ser considerada una malaltia «crítica» per a la societat a Suècia.

L’anunci implica que d’aquí una setmana la restauració podrà continuar oberta després de les 23 hores i que desapareixeran tots els límits d’aforament en actes públics, així com la recomanació de treballar des de casa i de reduir els contactes en interiors.

Andersson va matisar, no obstant, que el risc per als no vacunats continua sent «alt», sobretot si es combina amb una edat elevada, per la qual cosa es mantindran recomanacions per a aquest grup.

El 83,6% dels suecs més grans de 12 anys han rebut la pauta completa de la vacuna, i el 49,8% dels majors d’edat, la dosi de reforç.

Després d’apostar per moltes recomanacions i apel·lar a la responsabilitat individual en la primera onada, les autoritats sueques van introduir més restriccions a partir de la segona a la tardor del 2020 i han mantingut aquesta línia des d’aleshores.

L’índex de mortalitat suec és de 155,18 per cada 100.000 habitants, més del doble que Dinamarca i cinc vegades més que Finlàndia, però per sota de la majoria de països europeus.

França estudia el final de la mascareta en interiors aquesta primavera

D’altra banda, el ministre francès de Sanitat, Olivier Véran, es mostra optimista sobre l’evolució de l’actual onada epidèmica, que ja ha arribat al pic, i considera que si la tendència a la baixa continua es podrà eliminar l’obligatorietat de la mascareta en interiors aquesta primavera.

«Hem passat el pitjor i hem fet el més dur» perquè en el conjunt de França han superat «el pic de contagis» i ara arriben al pic d’hospitalitzacions, segons va assenyalar Véran ahir a la nit en declaracions al canal de televisió BFMTV.