Centenars de civils ucraïnesos s’entrenen per a la guerra amb fusells de fusta a les ruïnes d’una antiga fàbrica de tractors a Kíev, on es preparen per defensar la ciutat en cas d’una invasió russa.

«Avui ens enfrontem a la pitjor amenaça d’un atac rus des del 2014», explica a EFE el primer comandant del batalló ultranacionalista Azov, Andréi Biletski, en al·lusió a l’annexió russa de Crimea i la sublevació armada al Donbass.

La fàbrica ATEC s’ha convertit en centre d’entrenament d’aquesta formació paramilitar que va combatre contra les milícies prorusses a l’est del país i que ara està integrada a l’Exèrcit. Hi acudeixen més de 500 homes i dones per participar en exercicis d’instrucció militar i defensa civil.

El batalló Azov, mitjançant la convocatòria «No caiguis en el pànic, prepara’t», ha mobilitzat milers de residents a la capital ucraïnesa per preparar-se per al combat.

Biletski remarca que la concentració de més de 100.000 tropes russes als voltants de la frontera ucraïnesa és una amenaça de «gran envergadura», a què no es pot donar una resposta simètrica, ja que precisa que «Rússia és una potència nuclear i el seu poder militar i demogràfic supera diverses vegades» el d’Ucraïna.

Per això, remarca que és necessari estar preparats per donar una «resposta asimètrica» en què els civils tindrien un paper primordial. En aquestes circumstàncies, és vital que es prioritzi l’organització i no el pànic, per això els ucraïnesos estan començant el seu entrenament militar.

Possible invasió exprés d’Ucraïna

Noves dades del Pentàgon i dels serveis d’intel·ligència dels Estats Units difosos en les últimes hores han tornat a fer saltar les alarmes sobre una possible invasió russa d’Ucraïna. Es tractaria, segons aquests informes, d’una invasió exprés. En només dos dies, les tropes enviades per Moscou podrien prendre la capital ucraïnesa, Kíev, i provocarien 50.000 víctimes, entre morts i ferits, i prop de cinc milions de refugiats que escaparien del conflicte armat a altres països, majoritàriament Polònia.

L’escenari que dibuixa aquesta última anàlisi, difosa per ‘The Washington Post’ aquest diumenge, va ser explicat en reunions celebrades la setmana passada entre legisladors nord-americans i alts caps militars i d’intel·ligència de Washington. Els càlculs d’un atac eventual de Moscou coincideixen amb l’augment de tropes a la frontera amb Ucraïna i a la veïna Bielorússia, on l’Exèrcit rus està fent unes maniobres militars.

Segons els càlculs dels serveis d’intel·ligència, fins divendres s’haurien comptabilitzat 83 batallons russos, amb aproximadament 750 soldats cada un, preparats per a un possible assalt. Fa dues setmanes hi havia 60 batallons. A més, a aquests més de 62.000 soldats llestos per atacar s’haurien de sumar desenes de milers de personal addicional per brindar suport logístic, aeri i sanitari.

Washington i Kíev han xifrat en uns 100.000 els soldats russos desplaçats al llarg de la frontera del país amb Ucraïna. Una altra font citada pel ‘Post’ ja ha elevat aquest número a 130.000.