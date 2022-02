El Ministeri d’Agricultura de França ha anunciat aquest dilluns que té previst prohibir el sacrifici massiu de pollets mascles en la indústria avícola per a finals d’any, i els ramaders hauran de demostrar que estan treballant en l’aplicació de la prohibició per al mes de juny.

El pla s’aplicarà mitjançant l’ús de tecnologia que reconegui el sexe del pollet a l’ou. Això permetria als ramaders evitar que els pollets mascles fessin eclosió.

Segons les últimes dades disponibles, cada any es maten a França uns 50 milions de pollets mascles. No són econòmicament viables per a les incubadores, ja que no ponen ous i produeixen menys carn.

A Alemanya, on la matança massiva de pollets està prohibida des de principis d’aquest any, ja es fa servir aquesta tecnologia per a la determinació del sexe a l’ou. Abans que entrés en vigor aquesta norma, a Alemanya es mataven de forma rutinària més de 40 milions de pollets mascles cada any.

Així mateix, a França hi haurà algunes excepcions a la prohibició. Per exemple, quan els pollets es transformen en pinsos o es maten amb finalitats científiques.

El Ministeri d’Agricultura francès estima que la prohibició suposarà per als ramaders uns costos addicionals d’entre 59 i 69 cèntims per cada 100 ous.