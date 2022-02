L'Agència Europea de Medicaments (EMA, per les seves sigles en anglès) ha començat a estudiar una sol·licitud per a l'ús d'una dosi de reforç de la vacuna contra la covid-19 de BioNTech/Pfizer en adolescents de 12 a 15 anys. Les dosis de reforç s'administren a persones vacunades (és a dir, persones que han completat la pauta completa) per a restablir la protecció després que aquesta hagi disminuït. Actualment, es pot administrar una dosi de reforç de la vacuna de Pfizer en persones de 18 anys o més. Així mateix, també està en curs una sol·licitud en adolescents majors de 16 a 17 anys.

El Comité de Medicaments d'Ús Humà de l'EMA (CHMP, per les seves sigles en anglès) durà a terme una avaluació accelerada de les dades presentades per Pfizer i BioNTech, inclosos els resultats de les proves a Israel. L'EMA comunicarà el resultat de l'avaluació "quan sigui el moment". La vacuna de Pfizer i BioNTech conté una molècula anomenada ARN missatger (ARNm) amb instruccions per a produir una proteïna, coneguda com a proteïna d'espiga, present de forma natural en el SARS-CoV-2, el virus que causa la covid-19. El vaccí actua preparant a l'organisme per a defendre's del SARS-CoV-2.