La CE ha anunciat la creació d’una plataforma per promoure la producció i consum d’algues a Europa com a “alternativa a la proteïna”. Dins una de les estratègies del Pacte Verd Europeu, la Comissió va declarar la voluntat de convertir les algues en "una font important de proteïnes alternatives per a un sistema alimentari sostenible". Segons la Comissió, la implantació d’aquestes plantes aquàtiques és “baixa” a nivell global, tant en l’alimentació com en altres usos. Per aquest motiu, la plataforma busca accelerar el desenvolupament d’una indústria europea i promoure-les entre els consumidors i les empreses. L’alga s’ha convertit en una matèria primera per a aplicacions industrials sostenibles, com ara els plàstics biodegradables.

La CE ha explicat que la plataforma pretén ser un espai “únic” de col·laboració entre les parts interessades, com ara productors d’algues, venedors, consumidors, desenvolupadors de tecnologia, així com les organitzacions de suport a les empreses, i les autoritats públiques... També actuarà com un centre d'informació sobre convocatòries de finançament d'algues, projectes, i informació relacionada amb els negocis. Malgrat ser un aliment molt apreciat en la cuina asiàtica, en els últims anys l’alga s’ha anat introduint dins el mercat europeu, en part gràcies al seu ús en les dietes veganes. D’altra banda, la seva producció ajuda a millorar la salut dels oceans reduint el diòxid de carboni, el fòsfor i el nitrogen als ecosistemes marins. També ajuden en la promoció de la biodiversitat marina atès que serveixen d’habitatge per molts animals marins.