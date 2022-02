Almenys 20 persones han mort i 33 més han resultat ferides després que un autobús de transport interprovincial hagi caigut per un barranc d’uns 100 metres de profunditat en una zona rural de la província de Pataz, al nord del Perú, segons han informat fonts oficials.

Segons la Gerència Regional de Salut i l’agència oficial Andina, l’accident va tenir lloc ahir, dimecres, a la tarda, hora local, en un sector de la carretera conegut com a Culebrilla, entre les localitats andines de Tayabamba i Huancaspata. L’autobús feia el recorregut des del districte de Tayabamba cap a la ciutat de Trujillo, la capital de La Libertad, ubicada a uns 340 quilòmetres de distància, a la costa peruana.

Carretera en mal estat

Mitjans locals han assenyalat que la carretera es trobava en mal estat i plena de llot, per la qual cosa la hipòtesi és que el xofer va perdre el control del vehicle i no va poder evitar que sortís de la via abans de caure pel barranc fent diverses voltes de campana.

En les tasques de rescat de les víctimes hi van col·laborar persones que viuen a la zona i els ferits van ser traslladats als hospitals més propers.

La Policia Nacional i la fiscalia investiguen el sinistre. Tot i que els accidents d’aquest tipus van disminuir al Perú per les restriccions imposades per afrontar l’epidèmia de covid-19, amb la reactivació de les activitats econòmiques s’han reportat novament diversos tragèdies per accidents d'autobusos. El motiu sol ser el mal estat de les carreteres i el parc automotor, l’agresta geografia dels Andes i la imprudència d'alguns xofers.