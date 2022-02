L'estat espanyol ha passat de ser considerat una democràcia plena a ser una democràcia 'defectuosa', segons l'índex que qualifica la democràcia de 'The Economist'. Segons l'informe, el motiu ha estat una baixada en l'indicador d'independència judicial. Principalment, es deu al bloqueig a la renovació del Consell General del Poder Judicial, amb mandat caducat des del 2018, i apunten que com més s'allargui la situació "més risc hi haurà que es mini l'òrgan i sigui vulnerable a la politització". Amb aquesta baixada, Espanya ha passat de tenir una puntuació de 8,12 sobre 10 a una de 7,94, i ha baixat de la posició 22 a la 24.

A l'informe 'The Economist' també analitza en la situació política a l'Estat i apunten que Espanya ha augmentat la "inestabilitat" els darrers anys. Concretament, es refereixen a la fragmentació al Congrés i als escàndols de corrupció els recents anys, així com a l'auge de l'independentisme a Catalunya. De fet, assenyalen que el 2017 Espanya ja va estar a punt de baixar de classificació arran de la crisi política a Catalunya i després que "s'emprengués mesures legals contra els polítics independentistes per actuar inconstitucionalment". Concretament, va passar d'una puntuació de 8,3 el 2016 a una de 8,08 el 2017. Cal assenyalar que la majoria de països han baixat lleugerament de puntuació el 2021, tot i que 'The Economist' assenyala que en la majoria de casos s'ha degut a la gestió de la pandèmia. La crisi sanitària ha portat problemes als governs per afrontar les necessitats socials, fet que ha desembocat en una baixada de confiança en les institucions. Espanya a l'índex Espanya obté un 7,94 en l'índex de democràcia. Concretament, rep una puntuació de 9,58 en la categoria de pluralisme i procés electoral i de 8,24 en llibertats civils. En el cas del funcionament del govern té un 7,14, mentre que a l'indicador de participació política puntua amb un 7,22, i al de cultura política obté un 7,5. Des del 2006, aquest darrer any és el que obté una puntuació més baixa, del 7,94, seguit d'un 8,02 el 2011, 2012 i 2013. La puntuació més alta es va rebre el 2008, amb un 8,45. Ara mateix Espanya se situa en la posició 24, just darrere de França (7,99) i Israel (7,94), i per davant de Xile (7,92) i els Estats Units (7,85). La primera posició l'ocupa Noruega, amb un 9,75 sobre 10, mentre que la darrera és de l'Afganistan, amb un 0,32.