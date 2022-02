Europea es treu a poc a poc la mascareta a l'exterior per la millora de la situació epidemiològica. Després que nombrosos països europeus imposessin l'obligatorietat de portar mascareta a l'aire lliure per l'augment de contagis per la variant òmicron, la majoria dels països han començat a eliminar aquesta mesura i Espanya, Itàlia i Portugal són els últims a retirar-la. A Espanya deixa de ser obligatòria aquest dijous, mentre a Itàlia ho deixarà de ser divendres i Portugal encara manté la mesura. La supressió d'aquesta norma segueix la recomanació del Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties i l'OMS, que aconsellen el seu ús en exteriors només en aglomeracions.

A França, les mascaretes no són obligatòries a l'exterior des del 2 de febrer, només si no es pot mantenir la distància de seguretat. Sí que s'ha d'utilitzar, com en la majoria de països europeus, en espais tancats, excepte en llocs com bars o restaurants.

El cas d'Alemanya és semblant al de França. No és obligatori portar mascaretes a l'aire lliure, només en aglomeracions. Amb tot, cada territori pot establir normes específiques. El 16 de febrer el govern federal i les autoritats territorials es troben en una reunió en la que es preveu una relaxació de les restriccions a partir del març.

A Àustria, Bèlgica i els Països Baixos tampoc és obligatori portar mascareta a l'exterior sempre que es puguin mantenir les distàncies. Com en altres països, en aquests tres sí s'ha de portar protecció a l'interior.

El Regne Unit també continua suavitzant les restriccions i no cal utilitzar mascareta a l'exterior. El govern britànic és un dels que ha posat l'accelerador en la fi de les restriccions i preveu ara que a finals del febrer acabin totes les limitacions fixades a Anglaterra per la covid.

Dinamarca és el país europeu que ha anat més enllà amb la fi de totes les restriccions l'1 de febre en considerar que la variant òmicron no suposa un "perill" ni per als ciutadans ni per al sistema sanitari. El govern danès fa recomanacions, però no estableix cap mesura obligatòria.