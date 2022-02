El Vaticà va dictar instruccions per evitar que el cas d’un capellà francès acusat d’abusos es convertís en un escàndol mediàtic. Des del seu càrrec de secretari de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, el 2015 el cardenal espanyol Luis Ladaria va enviar una carta en què detallava com procedir contra el capellà francès Bernard Preynat, condemnat per abusos sexuals el 2020 i llavors acusat d’aquests delictes, per «evitar l’escàndol públic» i també que contactés amb menors.