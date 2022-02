El pas fronterer més utilitzat entre els Estats Units i el Canadà ha obert aquest dilluns després de gairebé una setmana bloquejat per manifestants contraris a les mesures contra la covid-19, tot i que a la capital, Ottawa, es viu una protesta més gran per la indignació dels veïns de la ciutat, que es queixen que les autoritats són incapaces de recuperar el control dels carrers.

Les manifestacions contra les restriccions associades al coronavirus i altres assumptes han bloquejat diversos passos fronterers entre els EUA i el Canadà i ha perjudicat les economies de les dues nacions. També han incitat caravanes similars a França, Bèlgica, Nova Zelanda i els Països Baixos. El Departament de Seguretat Nacional va advertir que es podrien estar preparant caravanes de camions als EUA.

La policia a Windsor, Ontario, va detenir entre 25 i 30 manifestants i va retirar diversos vehicles diumenge a prop del pont Ambassador, que connecta Windsor –i nombroses plantes automotrius canadenques– amb Detroit. El pont va ser reobert al trànsit diumenge a la nit, segons va confirmar una portaveu del propietari del pont, Detroit International Bridge Co. Els serveis fronterers canadencs van confirmar que estava obert.

Quan els manifestants –entre els quals hi ha extremistes de dreta, antivacunes i conspiranoics– van començar a tallar l’accés al pont el 7 de febrer, les automotrius van anar tancant o reduint la seva producció en un moment en què la indústria pateix per l’escassetat de xips a causa de la pandèmia i altres problemes de subministrament. El 25% del comerç entre els dos països passa per aquell pont.

Col·lapse a la capital

Uns 750 quilòmetres (470 milles) al nord-est de Windsor, la protesta a Ottawa que ha paralitzat el centre de la ciutat molesta els residents, farts de la falta d’acció policial i que han decidit pressionar el primer ministre, Justin Trudeau. Trudeau tenia prevista una reunió virtual dilluns al matí amb els líders de les províncies canadenques, segons un membre del govern que va parlar sota condició d’anonimat perquè no estava autoritzat a fer comentaris.

Semblava que la ciutat havia arribat a un acord amb els manifestants, que fa més de dues setmanes que embussen els carrers del centre, perquè abandonessin zones residencials, tot i que aquesta possibilitat es va esvair ràpidament.

L’alcalde, Jim Watson, va dir diumenge que havia acordat una reunió amb els manifestants si limitaven la protesta a l’entorn del Parlament i apartaven els camions i altres vehicles de barris residencials dilluns al migdia. Va compartir una carta d’una de les organitzadores de la protesta, Tamara Lich, en la qual deia que els inconformes accepten la petició de centrar la manifestació al costat del Parlament. Però Lich va negar més tard que hi hagués un acord i va tuitejar: «No hi ha acord. Posin fi a les ordres, posin fi als passaports. Per això som aquí». En una carta enviada als manifestants, Watson va dir que els residents estan farts i en suspens per les manifestacions i va advertir que alguns negocis estaven a punt de tancar permanentment per les complicacions.

La protesta a Windsor va començar a remetre dissabte després que la policia convencés molts manifestants que retiressin vehicles que tallaven la carretera al pont. Però a Ottawa la multitud va créixer fins a les 4.000 persones, segons la policia, i diumenge es va formar una contramanifestació de veïns d’Ottawa que intentaven impedir l’entrada de la caravana de camions al centre urbà.

Clayton Goodwin, veterà militar de 45 anys que va participar en la contraprotesta, va dir que era hora que els veïns es plantessin. «M’horroritza veure que hi ha veterans que s’apropien de la meva bandera, del meu servei», va dir Goodwin, director general de la Comissió de Responsabilitat de Veterans, un grup activista sense ànim de lucre. «És una estafa. La ciutat era lliure. El 92% estem vacunats. Estem a punt per donar suport als nostres negocis».