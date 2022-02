Dinamarca ha descartat la quarta dosi contra la covid-19 i no oferirà la de reforç als menors de 18 anys a causa de l’alta immunització, la menor perillositat de la variant òmicron i l’estacionalitat. Aquestes mateixes raons van ser les que van utilitzar les autoritats daneses fa deu dies per justificar l’aixecament de totes les restriccions, cosa que el va convertir en el primer país d’Europa en fer aquest pas.

La Direcció General de Sanitat, que sí que ha ofert la quarta dosi a persones amb malalties greus i especialment vulnerables, considera que els majors de 85 anys i els residents en asils ja estan ben protegits amb la dosi de reforç, i tant ells com la resta del població no necessiten una altra més en la situació actual.

Els menors, fora de perill

En un comunicat, el govern danès afirma que actualment «no hi ha motius sanitaris per oferir la tercera dosi als menors de 18 anys». Defensen que aquesta vacuna «encara no ha sigut aprovada per l’Agència Europea del Medicament», a més que «aquest grup d’edat ja té gran immunitat i poc risc de tenir malaltia greu si s’infecta amb òmicron».

Malgrat l’oposició de col·lectius de metges i pares danesos, Sanitat, al contrari que la resta de països escandinaus, continuarà recomanant vacunar tots els nens d’entre 5 i 11 anys. L’adhesió al programa de vacunació infantil és menor de l’esperada, amb menys del 50% dels nens amb una dosi. No obstant, Sanitat creu que ha contribuït a augmentar la immunitat general en un 2% en un moment important de la pandèmia, a més d’haver reduït al mínim els casos de síndrome inflamatòria multisistèmica. Per aquestes mateixes raons, de moment, s’ha decidit mantenir la recomanació.

Taxa de mortalitat mínima

Aquesta setmana, Dinamarca ha registrat per primera vegada el 2022 un lleuger descens de contagis, amb una incidència a 7 dies de 5.061 d’infectats per 100.000 habitants. El nivell d’hospitalitzats segueix en nivells rècord, tot i que les autoritats han admès que fins al 40% dels casos corresponen a persones que van ser ingressades per altres motius.

Tot i aquestes dades, és important assenyalar que el 80,9% dels danesos ha rebut la pauta completa de la vacuna i el 61,3%, la dosi de reforç. Així mateix, la taxa de mortalitat danesa és una de les més baixes d’Europa, amb 68,32 per cada 100.000 habitants, una quantitat gairebé tres vegades inferior a la de països com França, Portugal o Espanya.