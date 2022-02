Una explosió en un establiment de Sant Llorenç de la Salanca, a la Catalunya del Nord, ha provocat almenys set morts, entre ells dos menors. L'incident ha passat cap a dos quarts de dues de la matinada quan els serveis d'emergències han rebut l'avís d'una forta explosió en una botiga ubicada en ple centre de la població. En un primer moment, s'han comunicat cinc morts, però posteriorment s'han confirmat set defuncions.

L'explosió ha anat precedida d'un incendi que ha afectat una quinzena d'habitatges i ha deixat diversos ferits. Entre ells, un jove que ha saltat per la finestra d'un primer pis per escapar de les flames i que es troba en estat greu, segons informen diversos mitjans francesos.

L'incident ha obligat a desplegar un important operatiu amb fins a 85 dotacions dels Bombers francesos i s'ha obert una sala per atendre els residents de la zona del sinistre. Segons informa l'Independant, s'ha obert una investigació per determinar si l'incendi podria haver estat provocat.

El ministre de l'Interior francès, Gerald Darmanin, ha interromput el viatge que tenia previst a Montpeller per desplaçar-se a Sant Llorenç de la Salanca. També hi ha acudit el prefecte dels Pirineus Orientals Étienne Stoskopf, i altres autoritats.