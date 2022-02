Fins a 34 milions de persones mortes i més de 54 milions de ferits en menys de cinc hores. Aquest és el balanç que deixaria un conflicte armat entre Estats Units i Rússia, segons un simulacre creat per la Universitat de Princeton.

Un grup d'experts de seguretat i armes nuclears de la universitat estatunidenca va publicar el 2019 un projecte titulat Plan A. La investigació anava acompanyada d'un vídeo on els investigadors van recrear una possible escalada de la guerra entre els Estats Units i Rússia utilitzant postures de força nuclear realistes, objectius i estimacions de mortalitat.

El clip, que es va publicar fa gairebé tres anys, torna ara a circular per les xarxes socials en un moment en què la crisi d'Ucraïna es troba en un punt de màxima tensió. Des del desembre, Rússia té desplegades unes 100.000 tropes a la seva frontera amb Ucraïna, prop de la zona controlada pels rebels prorussos del Donbas. Kíev tem que el Kremlin torni a ordenar una invasió com la del 2014 a Crimea. Fa setmanes que Washington i Moscou negocien diplomàticament una sortida a la reactivació d'aquest conflicte, però els russos no estan satisfets amb les opcions que s'han posat sobre la taula. Segons el diari alemany Der Spiegel, els serveis secrets d'Estats Units han anunciat que la invasió russa d'Ucraïna es podria produir el 16 de febrer.

3,4 milions de víctimes en 45 minuts

En el clip d'aquesta guerra imaginària entre les dues potències s'observa com Rússia llança un primer atac per evitar l'avanç de l'OTAN. La primera confrontació deixaria 2,6 milions de víctimes en un període de tres hores. El simulacre preveu en aquest primer atac la destrucció d'Europa.

A continuació, el conflicte escalaria i les càrregues nuclears augmentarien arreu del continent europeu i a bona part de Rússia. En 45 minuts hi hauria fins a 3,4 milions de víctimes.

Amb l'objectiu d'evitar la recuperació d'ambdós bàndols, s'efectuaria un últim atac contra les 30 ciutats més poblades. El resultat final del simulacre mostra com, després de 5 hores, el conflicte deixa un balanç de 34,1 milions de morts i 57,4 milions de ferits. La xifra total de víctimes seria de 91,5 milions de persones.

Aquesta dada s'ha determinat emprant dades de NukeMap, una eina interactiva que permet saber quines serien les conseqüències d'un atac nuclear en un moment i territori determinat. Totes les estimacions de mortalitat que es mostren en l'interactiu es limiten a les morts agudes per explosions nuclears i serien significativament incrementades per les morts que es produeixen a causa de la pluja radioactiva i altres efectes a llarg termini.

L'aterridora simulació va ser desenvolupada per Alex Wellerstein, Tamara Patton, Moritz Kütt i Alex Glaser amb l'ajuda de Bruce Blair, Sharon Weiner i Zia Mian. El so és de Jeff Snyder.