La Comissió Europea (CE) ha confirmat que participarà en una reunió que se celebrarà aquest dimarts a Doha (Qatar) amb els talibans, que governen en l’actualitat l’Afganistan, i que abordarà temes com el dret a l’educació, les detencions arbitràries o la llibertat de premsa.

«Puc confirmar que hi haurà una reunió. La delegació interserveis de la Unió Europea, liderada pel representant especial de la UE per a l’Afganistan, és a Doha, perquè la trobada tindrà lloc a Qatar», ha declarat el portaveu de la CE Peter Stano durant la roda de premsa diària de la institució. Ha detallat que la reunió serà el 15 de febrer amb «representants dels talibans i les autoritats de facto de l’Afganistan».

Tot i que la UE ha potenciat la seva ajuda humanitària urgent als afganesos, la cooperació al desenvolupament canalitzada a través de les autoritats del país, en canvi, es manté congelada mentre els talibans no compleixin cinc condicions marcades per la UE.

Aquestes són que el país no serveixi de base al terrorisme, que es respectin els drets humans, que el govern sigui inclusiu i representatiu, que hi hagi un lliure accés a l’ajuda humanitària i que es permeti la sortida dels afganesos en risc. Stano ha recordat que la Unió Europea i els seus Estats membres han fixat aquestes cinc condicions, «que estan guiant el nostre compromís» amb les autoritats afganeses.

«(Aquestes condicions) segueixen servint com a principis rectors per al nostre compromís. Aquest compromís no és de cap manera un reconeixement de les autoritats de facto i la interacció amb els talibans en aquest context està centrada a assegurar que podem continuar complint amb la població afganesa», va remarcar.

Stano també ha explicat que Brussel·les no ha fixat uns terminis de temps perquè els talibans es comprometin amb les cinc condicions del club comunitari. «No és una política de la Unió Europea establir terminis limitats, però aquest és un missatge que continuem transmetent a la contrapart. Si vols implicar-te amb nosaltres, tenir una cooperació i desenvolupar la cooperació, llavors aquestes són les directrius que dirigiran el nostre compromís amb vosaltres. Ho saben amb molta claredat i els continuem transmetent aquest missatge en qualsevol ocasió», va exposar.