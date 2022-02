El Govern demana al Parlament Europeu que modifiqui algunes de les recomanacions de l'informe BECA, que es debat aquest dimarts a l'Eurocambra, i ha exigit que es desvinculi el consum moderat de vi de malalties com el càncer. "No estem d'acord amb l'associació directa del consum d'alcohol amb elements propis precursors de malalties sense posar-lo en relació amb un consum no moderat; defensem la necessitat de contextualitzar", ha comentat el secretari d'Alimentació, Carmel Mòdol, en un comunicat. Segons Mòdol, el consum excessiu "no només és problemàtic en el cas del vi", i ha argumentat que la ingesta moderada que proposa la dieta mediterrània aporta "beneficis contrastats dins d'una alimentació equilibrada".

En aquest sentit, ha recordat que la dieta mediterrània és considerada per l'Organització Mundial de la Salut com "una de les més saludables del món" i que ha estat declarada patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO. "No es pot, per tant, presentar aïlladament el consum de vi i altres aliments de tots els aspectes amb què s'interrelaciona", ha afegit. Finalment, el secretari d'Alimentació ha subratllat que l'informe "no inclou investigacions i estudis que vinculen el consum moderat de vi amb efectes positius per a determinats aspectes de la salut de les persones".

Les declaracions de Mòdol arriben en ple debat de la cambra comunitària sobre l'informe BECA que, entre altres mesures, recomana incorporar una advertència sanitària en begudes alcohòliques "inclosos els vins" per avisar sobre els riscos associats al càncer.

En el mateix comunicat emès aquest dimarts, el Govern també fa esment al fet que el conreu de la vinya és una activitat econòmica que "arrela les persones que s'hi dediquen al territori" i que té "especial sensibilitat per la sostenibilitat". "Es tracta d'una activitat amb una història mil·lenària a Catalunya [...] i la vinculació del vi i la seva cultura amb l'alcohol, sense cap altre factor, resulta incorrecte i injustificable", conclou.

Reaccions dels grups polítics

PP, Cs, ERC i PSC rebutgen etiquetar el vi com a producte cancerigen i aposten per advertir que cal fer un consum "moderat i responsable". Tots ells donen suport a l'esmena a l'informe que es vota a l'Eurocambra aquest dimarts que demana que a l'etiquetatge s'informi sobre la necessitat de fer un "consum moderat i responsable" i no sobre les "advertències sanitàries" de les begudes alcohòliques, com apunta el document original. En canvi, els comuns s'abstenen en la qüestió de l'etiquetatge, mentre JxCat no ha fet públic el sentit del seu vot.

L'informe de l'Eurocambra, que s'emmarca en la definició del pla europeu de lluita contra el càncer, ha estat elaborat pel subcomitè especial encarregat d'aquesta matèria. El document és una recomanació i inclou aspectes que s'haurien de millorar a la Unió Europea en la lluita contra el càncer, per exemple la compra conjunta de medicaments i garantir la igualtat d'accés a tractaments de medicines a tots els països del bloc comunitari. També aposta per millorar la prevenció de la malaltia amb més diagnòstics.

La Comissió Europea ha de presentar una proposta legislativa sobre la qüestió que aborda l'informe, però preveu fer-ho el 2023. A més, l'executiu comunitari ha dit que consultarà diferents actors implicats, i no només l'Eurocambra.

La majoria d'eurodiputats catalans demanen no "estigmanitzar" el vi

En una intervenció al ple, l'eurodiputada del PP Dolors Montserrat ha defensat que es faci una "diferenciació" entre el consum "moderat i abusiu" d'alcohol. A més, ha fet una defensa de la dieta mediterrània, que, ha dit, "contempla el consum moderat de vi" i "aporta una alimentació saludable".

Al seu torn, l'eurodiputat de Ciutadans Jordi Cañas ha afirmat que etiquetar-lo com a cancerigen "obre la porta a l'estigmatització" del vi, que ha dit "forma part de la cultura, alimentació i forma de relacionar-se". "El que hem de fer és fomentar el seu consum responsable, apostar per tenir ciutadans conscients i ben informats", ha dit l'eurodiputat de Ciutadans, que ha reivindicat la "importància" del sector vitivinícola.

Per la seva banda, l'eurodiputat d'ERC Jordi Solé ha apostat per fer "recomanacions de consum moderat i responsable" i no "advertències". L'eurodiputat d'ERC també ha afirmat "entendre les preocupacions del sector" perquè es faci un "vincle" entre el consum de vi i el càncer "sense matisar els nivells o hàbits de consum". "S'estarà donant un missatge alarmista que podria ser molt nociu", ha criticat.

Finalment, Javi López, eurodiputat ha donat suport a fer "advertències sobre el consum abusiu d'alcohol" i l'impacte que té sobre la salut i els casos de càncer. "Una advertència així ja la fan avui les administracions públiques", ha assenyalat l'eurodiputat del PSC, que ha remarcat alhora el "reconeixement" al sector vitivinícola i "el seu compromís amb el territori i l'economia".

L'eurodiputat dels comuns Ernest Urtasun s'abstindrà en la votació de l'esmena sobre l'etiquetatge de les begudes alcohòliques, mentre JxCat no ha fet públic el sentit del seu vot.