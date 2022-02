Part de les tropes militars que Rússia té desplegades a prop de la frontera amb Ucraïna s'han començat a retirar, segons ha informat a Twitter el ministeri de Defensa rus. Aquest moviment de tropes pot refredar l'escalada de la tensió entre Rússia, Ucraïna i els seus aliats, embarcats des de fa dies en negociacions diplomàtiques.

Igor Konashenkov, general i portaveu de l'exèrcit rus, ha explicat en un vídeo penjat a la xarxa social que les formacions i unitats militars tornen a les seves bases habituals. Segons la traducció de l'anunci difosa per l'agència russa Interfax, Konashenkov ha declarat que les unitats dels districtes militars de l'oest i el sud "han complert la seva missió" i tornaran amb trens i camions durant aquest dimarts. La decisió arriba coincidint amb el dia en què es preveu una reunió entre el canceller alemany, Olaf Scholz, i el president rus, Vladímir Putin.

Els Estats Units havien avisat d'una invasió russa imminent d'Ucraïna en els últims dies. De fet, Washington va anunciar dilluns al vespre que tanca la seva ambaixada a Kíev i la trasllada a l'oest del país. Diversos països europeus, entre ells Espanya, han avisat recentment als seus ciutadans que abandonin el país davant del risc d'un conflicte armat.

Des de Moscou, en canvi, Segei Lavrov, ministre d'Afers Exteriors, va apostar en una conversa amb el president rus Vladímir Putin a no abandonar la via diplomàtica. En aquest sentit, el portaveu del Kremlin Dmitry Peskov també va apuntar que serà més fàcil avançar en les converses i trobar una solució al conflicte si Kíev es compromet a no demanar l’entrada a l’OTAN.