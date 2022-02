El Parlament Europeu ha rectificat i ha dit que només demanarà que la futura etiqueta del vi recomani "un consum moderat i responsable" i no una "advertència sanitària", com exigia l'informe inicial de la comissió parlamentària especial per a la lluita contra el càncer. En l'últim moment s'ha introduït una esmena per eliminar aquesta referència a l'etiqueta sanitària que havia alarmat el sector del vi.

PP, Cs, ERC i PSC rebutgen etiquetar el vi com a cancerigen i han votat a favor de l'esmena que demana un consum "moderat i responsable". En canvi, els Comuns s'han abstingut i JxCat hi ha votat en contra.

El document és una recomanació i inclou aspectes que s'haurien de millorar a la Unió Europea en la lluita contra el càncer, per exemple la compra conjunta de medicaments i garantir la igualtat d'accés a tractaments de medicines a tots els països del bloc comunitari. També aposta per millorar la prevenció de la malaltia amb més diagnòstics.

La versió inicial deia que poden provocar càncer

Amb tot, l'aspecte més polèmic del text era la recomanació inicial per advertir amb una etiqueta que les begudes alcohòliques poden provocar càncer. Malgrat que el document va tirar endavant en comitè, finalment l'esmena presentada per desenes d'eurodiputats ha canviat aquesta petició: volen que s'adverteixi que cal consumir amb "moderació i responsabilitat", però no fer "advertències sanitàries" sobre la relació entre l'alcohol i el càncer.

La Comissió Europea ha de presentar una proposta legislativa sobre la qüestió que aborda l'informe, però preveu fer-ho el 2023. A més, l'executiu comunitari ha dit que consultarà diferents actors implicats, i no només l'Eurocambra.

La patronal del vi celebra que s'hagin fet enrere

L'Associació Vinícola Catalana (AVC) ha celebrat que l'Eurocambra finalment no plantegi etiquetar el vi amb advertències sanitàries sobre el càncer.. El secretari general de la patronal, Toni Cruces, ha lamentat que s'estava "criminalitzant" un producte amb una visió "massa simplificada", i ha defensat que el vi pot ser beneficiós per a la salut sempre que no se'n faci un consum abusiu.

Cruces ha recalcat que l'alcohol de les ampolles de vi forma part d'una fermentació natural "en una ampolla on hi ha un 80% d'aigua i altres elements minerals". Des de l'AVC demanen aprofitar el debat sobre les etiquetes per fer pedagogia entre els consumidors.