L'eurocomissària d'Igualtat, Helena Dalli, ha afirmat aquest dijous que Brussel·les veu amb "preocupació" la situació de sequera a Espanya i Portugal. Segons dades de la Comissió Europea, el canvi climàtic accelerarà l'escassetat d'aigua i els episodis de sequera a la Península Ibèrica. Dalli ha assegurat que les sequeres provocades per l'augment d'un grau i mig de la temperatura global han generat 9.000 milions d'euros de pèrdues anuals a la UE. "L'escalfament global a tres graus farà que es dupliquin aquests fenòmens i les pèrdues s'incrementaran fins als 40.000 milions", ha afegit. L'eurocomissària també ha parlat de la "necessitat" d'accelerar la transició cap a un sistema alimentari "més resilient" i cap a una agricultura "neutral climàticament".

En el debat en el ple del Parlament Europeu d'aquest dijous, l'eurocomissària d'Igualtat també ha dit que Espanya i Portugal poden demanar ajudes comunitàries a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional i altres instruments del Pacte d'Agrícola Comú per tal de ajudar als sectors afectats per aquests fenòmens meteorològics.

Dalli ha afirmat que s'estan buscant mecanismes per tal de "flexibilitzar" l'accés a aquests fons en situacions de "força major". Ha posat per exemple el cas dels productors de tomàquet espanyols i portuguesos, que aquest any no han arribat als nivells mínims de producció. Així, Brussel·les vol que puguin demanar ajudes malgrat no assolir els requisits mínims establerts.

L'eurocomissària ha afegit que es necessita una gestió de l'aigua "adequada", que reflecteixi la situació de qualsevol conca hídrica, i la posada d'instruments econòmics per fixar uns preus de l'aigua "adequats".

En la seva intervenció al ple, l'eurodiputat d'ERC Jordi Solé ha afirmat que Catalunya viu un llarg període de precipitacions "per sota de la mitjana" i que les reserves al territori estan en nivells baixos, "entorn del 50%". Solé ha assenyalat que aquests episodis meteorològics "no són nous" i que no poden agafar "desprevinguts" als governs.

Solé ha considerat que els governs han de prendre "decisions anticipades" en matèria de gestió de l'aigua i ha parlat d'aplicar polítiques de reutilització de l'aigua en usos agrícoles i industrials o diversificar les fonts locals."Es tracta d'anticipar-se i adaptar-se a les situacions d'emergència i a les conseqüències del canvi climàtic", ha assegurat.